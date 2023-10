Britney Spears: Schmerzhafte Abtreibung bedrohte Sauberimage

Britney Spears war 19 Jahre alt, als sie vor Schmerzen schreiend auf dem Badezimmerboden lag und tatsächlich fürchtete zu sterben. Sie war schwanger von ihrem damaligen Freund, dem Popstar Justin Timberlake, der sich neben sie legte und verstört auf seiner Gitarre zupfte. Eine geleakte Abtreibung hätte dem Sauberimage des Traumpaares schweren Schaden zugefügt. Deswegen schluckte Spears zu Hause, ohne medizinische Hilfe, die Abtreibungspille.

Nun wurde Britney Spears vor den Augen der Welt aber nicht nur berühmt, sondern auch erwachsen. Und damit waren viele augenscheinlich unglücklich. Sexismus, Mobbing und Demütigungen wurden zu ständigen Begleiterscheinungen ihrer Karriere – ob aufgrund ihres Aussehens, Gewichtsproblemen, ihrer Männerbeziehungen oder ihrer Rolle als Mutter.

Dass ihr Leben zu einem biografischen Katastrophengebiet mutieren musste, scheint da nahezu unausweichlich. Erfolge in der Stratosphäre des Popbusiness müssen oftmals mit harten Abstürzen bezahlt werden. headtopics.com

„Mir meinen Kopf kahl zu scheren, war eine Möglichkeit, aller Welt zu sagen: Fuck you. Ich soll für euch hübsch sein? Fuck you. Ich soll euch zuliebe ein guter Mensch sein? Fuck you. Ich soll euer Traumgirl sein. Fuck you.“

Die Kahlrasur, die um die Welt ging, war entsprechend symbolisch aufgeladen. 2007 machte Britney Spears kurzen Prozess und rasierte sich den gesamten Kopf kahl. Das Paparazzofoto wurde zum Sinnbild für ihren psychischen Verfall, für ihr Ende als funktionierende Perfektionsmaschinerie, eine Ruhm-Ruine, die auch ihre Fähigkeit zur Mutterschaft abgesprochen wurde. headtopics.com

Wahrscheinlich liest sich ihre Autobiografie auch deshalb wie eine öffentliche Versöhnung mit ihrem authentischem Ich und ein Abschied vom Sweetheart-Image. „Wem hatte ich versprochen, für den Rest meines Lebens siebzehn zu bleiben?“, fragt sie einmal in „The Woman in Me“.

