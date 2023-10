Britney Spears: 'Ich habe einen neuen Song geschrieben'

aus - nun kündigt die Sängerin in den sozialen Medien einen neuen eigenen Song an. In einem Instagram-Post von Samstag schreibt die 41-Jährige:"Ich habe einen neuen Song geschrieben!!!" Dazu teilt sie ein Foto von sich, auf dem sie die Augen geschlossen hat.

Darunter erklärt sie ihre Fotoauswahl unter anderem mit folgenden Worten:"Es geht darum, Interesse zu wecken, indem ich mit geschlossenen Augen mein Ego zeige, denn ich höre, dass wichtige Leute das in der heutigen Zeit so tun.

