Britischer MI5 lieferte Tipp zu geplantem Auftragsmord in NÖ

Ein Jahr als Premierminister:Sunaks Zwischenbilanz, die bitterer nicht sein könnteRishi Sunak ist ein Jahr als britischer Premier im Amt. Die Erfüllung seiner Ziele bleibt der Konservative großteils schuldig. Weiterlesen ⮕

Olympiabad Seefeld schließt Ende März 2024 seine WasserflächenDie Mitarbeiter wurden am Mittwoch informiert. Eine Million Euro Abgang seien zuviel. Die Sauna soll erhalten bleiben. Weiterlesen ⮕

Dragovic-Coach bangt um seine Familie in IsraelEs sind schwere Tage für Barak Bakhar. Der Coach von Roter Stern Belgrad muss um seine Familie in Israel bangen. Weiterlesen ⮕

Tiroler Holzschnitzer stellt seine Werke in Kirchberg ausHolzschnitzkünstler Holger Tangl aus dem Pitztal zeigt seine Werke am Wochenende im Gasthaus Kemetner in Schwerbach. Weiterlesen ⮕

Nathan Trent holt seine 'virale Oma' zum KonzertDer Sänger sorgt aktuell im Netz für ordentlich Furore. Wobei: Eigentlich eher seine süße Oma. Und sie soll nun zu einem Konzert-Highlight werden. Weiterlesen ⮕

Nahost: Palästinenser verliert seine Kinder an deren GeburtstagAdam und Sham wurden beide am 21. Oktober geboren, der Dreijährige sechs Jahre nach seiner Schwester. Nun sind die beiden Kinder an einem 21. Oktober gestorben, gemeinsam mit ihrer schwangeren Mutter Dareen. Weiterlesen ⮕