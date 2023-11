Britischer Außenminister sichert Ukraine militärische Unterstützung zu

Auf seiner ersten Auslandsreise ist der neue britische Außenminister David Cameron in Kiew mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij zusammengetroffen. Bei dem Gespräch sicherte er dem von Russland angegriffenen Land auch für die Zukunft militärische Unterstützung durch Großbritannien zu, wie aus einem Video hervorgeht, das Selenskij am Donnerstag auf der Plattform X veröffentlichte.

"Wir werden die moralische Unterstützung, die diplomatische Unterstützung, die wirtschaftliche Unterstützung und vor allem die militärische Unterstützung fortsetzen", sagte Cameron demnach."Nicht nur dieses Jahr und nächstes, sondern so lange, wie es nötig ist." "Danke, dass Sie gekommen sind. Das ist sehr wichtig", sagte Selenskij."Wie Sie wissen, ist die Welt gerade nicht fokussiert auf die Situation an der Front in der Ukraine", fügte er hinzu, wohl mit Blick auf den eskalierten Nahost-Konflikt. Großbritannien gilt seit dem russischen Einmarsch vor fast 21 Monaten als einer der wichtigsten Unterstützer der Ukrain

: