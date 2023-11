Britische Innenministerin trifft Innenminister Karner

(ÖVP) zusammen. Als inhaltliche Schwerpunkte des Arbeitsgesprächs wurden im Vorfeld die Terrorbekämpfung sowie Asylverfahren in Drittstaaten genannt. Auch eine Kooperationsvereinbarung über die verstärkte Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Terrorismus, organisierter Kriminalität und illegaler Migration ist geplant, wie es aus dem Innenministerium in Wien hieß.

„Großbritannien hat große Erfahrung, wenn es darum geht, Asylverfahren zukünftig außerhalb Europas durchzuführen“, hielt Karner nach Angaben seines Ministeriums zu dem Besuch fest. Von den britischen Erfahrungen könne auch Österreich profitieren. „Wir werden weiter konsequent daran arbeiten, dass die EU-Kommission solche Asylverfahren außerhalb Europas vorantreibt und damit ermöglicht.

Von besonderem Interesse sei die Zusammenarbeit des Vereinigten Königreiches mit Ruanda, hieß es aus dem Innenministerium weiter. Die beiden Staaten hatten im Frühjahr des Vorjahres eine Kooperationsvereinbarung im Asylbereich abgeschlossen.Karner habe sich bei seinen EU-Amtskollegen gemeinsam mit Dänemark dafür eingesetzt, dass künftig auch in der Europäischen Union solche Drittstaatskooperationen möglich seien. headtopics.com

Die Pläne der konservativen Regierung in London sehen vor, dass irregulär ins Vereinigte Königreich eingereiste Personen in das ostafrikanische Ruanda abgeschoben werden können, um dort um Asyl anzusuchen. Eine Rückkehr ins Vereinigte Königreich ist nicht vorgesehen. Das Vorhaben ist umstritten. Aktuell befasst sich das Oberste Gericht in London damit.

