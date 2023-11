Brieftauben- und Kleintierzuchtverein lud zur Ausstellung ein

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

n die spannende Welt der Vogelzucht lud der Brieftauben- und Kleintierzuchtverein Gloggnitz in den Stadtsaal ein. 30 Aussteller und Züchter zeigten über 500 Kanarienvögel, Prachtfinken, Wellensittiche und Großsittiche. Seit fast 70 Jahren gibt es den Verein, der auch zum zuchtstärksten Verein Österreichs zählt. „Unsere Mitglieder kommen nicht nur aus Neunkirchen“, so Karl Schrammel.

