Breitbandausbau im südlichen Teil Neuhofens abgeschlossen

BBRG-Geschäftsführer Matthias Repper, Baukoordinator der Gemeinde Randegg Peter Riegler, Martin Höhlmüller vom Glasfaserbau Schornsteiner, Neuhofens Bürgermeisterin Maria Kogler, Neuhofens geschäftsführender Gemeinderat Gernot Höller und Bürgermeisterin von Randegg Claudia Fuchsluger (von links) beim Abschluss des Breitbandausbaus in Neuhofen Süd.

in wichtiges Projekt in Richtung Breitbandausbau-Vollversorgung wurde in Neuhofen Süd umgesetzt. Der Breitbandausbau im südlichen Teil Neuhofens ist mit der Anbindung an das Breitband Randegg abgeschlossen.

Für fünfzig Liegenschaften konnte von der BBRG, der Breitband Randegg GmbH im südlichen Teil von Neuhofen, in den Gebieten Schlickenreith, Fachwinkl, Hörtling, Pöttenberg, Miesberg und Stixing der Breitbandausbau ermöglicht werden. „Ziemlich genau vor einem Jahr begannen wir mit den Tiefbauarbeiten in Neuhofen. Seither wurden auf einer Trassenlänge von rund 10 Kilometern ca.

Auch Neuhofens Bürgermeisterin Maria Kogler freut sich über die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts im ländlichen Raum. „Mit den Ausbauarbeiten der nöGIG im Ortskern und der Initiative der Breitband Randegg im südlichen Teil von Neuhofen haben wir zwei wichtige Schritte in Richtung Vollversorgung unserer Gemeinde gemacht.

ÖKB-Stiezelschnapsen war ein ErfolgIm Bild ein Teil der vielen Teilnehmer beim ÖKB-Striezelschnapsen im Heurigenlokal Maurer. Weiterlesen ⮕

Heute vor 100 Jahren: Opfer der Autoraserei in WienEin Elfjähriger wurde schwer verletzt, ein fünfjähriger Knabe starb. Weiterlesen ⮕

Feuerwehr Wiener Neustadt nimmt an Atemschutzausbildung teilSieben Mitglieder der FF Wr. Neustadt haben an der Atemschutzausbildung Stufe 4 'Heißausbildung' in Leobersdorf teilgenommen. Weiterlesen ⮕

Künstlerin Brigitte Saugstad nimmt an Jahresausstellung des St. Pöltner Künstlerbundes teilDie Eichgrabener Künstlerin Brigitte Saugstad präsentiert ihre Installation 'UP - There is no where else to go but Up' im Stadtmuseum St. Pölten. Die Installation besteht aus acht Feinsteinzeug-Schalen, die die Eislauf-Tänzerische Vergangenheit der Künstlerin widerspiegeln. Weiterlesen ⮕

Dieb ging auf Polizeibeamte losMehrere Flaschen Spirituosen (Whiskey und andere) steckten ein 23-jähriger und ein 28-jähriger Ungar bei der Tankstelle auf der Oiden ein und suchten das Weite. Weiterlesen ⮕

Mit 23 geschmückten Wägen startete das Kürbisfest in RetzEin Festumzug mit 23 geschmückten Fahrzeugen läutete das Kürbisfest in Retz ein - 30 Jahre, nachdem die Veranstaltung, die heute ein absoluter Besuchermagnet ist, klein angefangen hat. Weiterlesen ⮕