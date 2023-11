Brauerei Wieselburg: Ehrung für scheidenden Betriebsrat

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Der scheidende Arbeiterbetriebsratsvorsitzende Manfred Mairhofer wurde für seine Verdienste als Betriebsrat geehrt. Von links: Gerald Einfalt, Christian Fußthaler, Patrick Slacik, Jubilar Manfred Mairhofer, Christian Pichler und Franz Schuhleitner.

anfred Mairhofer, langjähriger Betriebsratsvorsitzender in der Brauerei Wieselburg, wurde vom ÖGB für seine Leistungen und sein Engagement ausgezeichnet. Bei der Regionalvorstandssitzung der Produktionsgewerkschaft Amstetten-Melk-Scheibbs wurde der scheidende Arbeiterbetriebsratsvorsitzende Manfred Mairhofer für seine Verdienste als Betriebsrat mit einer besonderen Ehrung von PRO-GE-Landesgeschäftsführer Patrick Slacik bedacht. headtopics.com

In Würdigung der um die österreichische Gewerkschaftsvertretung und deren soziale, wirtschaftliche und kulturelle Ziele erworbenen Verdienste wurde Manfred Mairhofer mit der goldenen Ehrenmedaille des ÖGB und der Ehrenurkunde ausgezeichnet.

In seiner Laudatio bedankte sich Slacik für Mairhofers hervorragende Tätigkeit als Betriebsratsvorsitzender und sein großes Engagement darüber hinaus. Manfred Mairhofer war im KV- und Lohnverhandlungsteam der Bierbrauer, Mitglied im Regionalvorstand, im Landesvorstand und im Bundesvorstand der PRO-GE und außerdem im ÖGB-Regionalvorstand sowie Kammerrat der Niederösterreichischen Arbeiterkammer. headtopics.com

Manfred Mairhofer sei ein Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmer-Vertreter mit Herz und Verstand und habe stets Gewerkschaftsgesinnung und Solidarität gelebt. „Ein Mann mit Handschlagqualität“, lobte in seinen Worten auch Christian Fußthaler, Regionalvorsitzender der Region und enger Mitstreiter des Geehrten.

