Brauchtum und Trends beim Gedenken an die Verstorbenen

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

ie Jahrhunderte alten Bräuche können den Umgang mit dem Tod erleichtern und den Hinterbliebenen helfen, Abschied von einem geliebten Menschen zu nehmen und den Schmerz zu verarbeiten. Früher liefen Bestattungen meist nach einem Schema ab. Das hat sich seit einigen Jahren geändert - auch aufgrund der gesetzlichen Vorschriften. Naturbestattungen, Urnenbeisetzungen auf eigenem Grund oder die Aufbewahrung zu Hause sind nun möglich und werden durchaus gewünscht. Bei einigen Varianten sind Auflagen vorgesehen.

Lukas Hinterndorfer, Florist in Groß Gerungs, berichtet: „Individualität ist bei der Trauerfloristik sehr gefragt. Die Lieblingsblumen oder -farben der Verstorbenen werden immer berücksichtigt. Auch wenn es saisonal schwierig ist - im Winter Sonnenblumen - sind wir immer bestrebt, eine gute und akzeptable Alternative zu finden. Im Trend sind momentan bei Bestattungen eckige Holzurnen bzw. für Allerheiligen und Allerseelen Gestecke, die farblich zur Grabbepflanzung passen. headtopics.com

Klassische Grabpflege wird von Gerlinde Krammer, Inhaberin von Kreaflor, in Rapottenstein angeboten. „Die Blume ist nach wie vor gefragt, allerdings eher bei Begräbnissen. Bei der Grabpflege geht der Trend in Richtung Steinplatten oder Kiesbeet. Da bleibt für den Gärtner nicht mehr viel zu tun“, bedauert Krammer. „Sonst werden klassische Bepflanzungen bevorzugt, im Herbst beispielsweise Erika, Stiefmütterchen und Chrysanthemen.

Allerheiligen: Gedenken ist im WandelDie Verstorbenen nicht zu vergessen, ist den Menschen ungebrochen wichtig, doch immer mehr wählen eine Urnen- oder Naturbestattung, auch aus Kostengründen. Weiterlesen ⮕

Matthew Perry: So gedenken ihm seine 'Friends'-KollegenNach dem Tod des 54-Jährigen gedenken ihm seine Schauspiel-Kollegen auf Social Media. Vom Hauptcast von 'Friends' gab eine gemeinsame Erklärung. Weiterlesen ⮕

Trends bei Bestattungen: Urnenbestattungen nehmen zuFrüher liefen Bestattungen meist nach einem Schema ab. Das hat sich seit einigen Jahren geändert - auch aufgrund der gesetzlichen Vorschriften. Naturbestattungen, Urnenbeisetzungen auf eigenem Grund oder die Aufbewahrung zu Hause nehmen zu. Weiterlesen ⮕

Veränderungen in der Gedenkkultur auf FriedhöfenAn Allerheiligen und Allerseelen besuchen viele Menschen die Friedhöfe in ihrer Umgebung und gedenken ihrer Verstorbenen. Wie viele Aspekte der Gesellschaft verändert sich aber auch die Gedenkkultur im Laufe der Zeit und so nimmt die Art und Weise, wie Menschen sich an ihre Angehörigen erinnern, heute oft eine andere Form an, als noch vor ein paar Jahrzehnten. Weiterlesen ⮕

Bestattungstrends im Bezirk GänserndorfDie NÖN wirft einen Blick auf die aktuellen Rahmenbedingungen und Trends rund um das Thema Bestattung im Bezirk Gänserndorf. Weiterlesen ⮕

Kranzniederlegungen am Jahrestag des Terroranschlags in WienDie Regierungsspitze wird am 2. November der Opfer des Terroranschlags in Wien vor drei Jahren gedenken. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) sowie der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) werden am Donnerstag beim Gedenkstein auf dem Desider-Friedmann-Platz in der Innenstadt zwei Kränze niederlegen. Weiterlesen ⮕