'Brauchen Pause': Jetzt spricht USA Machtwort in Nahost

Wie der Korrespondent bekanntgab, sei der Ausreise-Deal unter Vermittlung von Katar, Ägypten und den USA zustande gekommen. In Katar finden momentan parallel Verhandlungen zur Freilassung der israelischen Geiseln statt. Der Golfstaat erweise sich immer mehr zu einer Drehscheibe im Krieg, er unterhalte aktuell den einzigen diplomatischen Kanal zu den Hamas-Terroristen im Gazastreifen.

Krieg in Nahost: Biden fordert erneut „Pause“US-Präsident Joe Biden plädiert erneut für eine „Pause“ im Krieg zwischen Israel und der islamistischen Terrororganisation Hamas im Gazastreifen. „Ich glaube, wir brauchen eine Pause. Weiterlesen ⮕

Nahost und der Terroranschlag in Wien: Gibt es „richtiges“ Gedenken?Gefangen in der Kriegslogik verschwimmt die Unterscheidung von Erinnern und Politik. Das ist ein Fehler. Weiterlesen ⮕

Die radikale Nahost-Positionierung der trotzkistischen Organisation 'Der Funke'Die trotzkistische Organisation 'Der Funke' beschäftigt die SPÖ aufgrund ihrer radikalen Nahost-Positionierung. Der Artikel beleuchtet die Strömung und ihre Haltung gegenüber jüdischen Organisationen. Zudem wird erläutert, was die Organisation überhaupt bezweckt. Weiterlesen ⮕

USA fordern Israel zur Eindämmung von Siedlergewalt aufDie USA fordern Israel auf, Gewalt im Westjordanland zu unterbinden. Solche Gewalttaten seien 'unglaublich destabilisierend' und 'extrem schädlich'. Weiterlesen ⮕

