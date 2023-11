Brasilien setzt Militär zur Kriminalitätsbekämpfung ein

Das Militär soll auch die Sicherheit im Hafen Itaguai im Bundesstaat Rio de Janeiro und am Flughafen von Rio Galeao gewährleisten. Diese Häfen und Flughäfen sind wichtige Umschlagplätze für die boomenden Kokainexporte nach Europa. Zudem werden über diese Logistikzentren großkalibrige Waffen geschmuggelt, die mit zur Gewalt auf den Straßen beitragen.

Die Maßnahme soll bis Mai 2024 laufen. Lula reagiert damit auf eine Reihe von Gewaltausbrüchen in ganz Brasilien. Besonders angespannt ist die Lage in Rio de Janeiro, wo sich Drogenkartelle, kriminelle Vereinigungen und Polizisten bekämpfen. Im vergangenen Monat wurden drei Ärzte beim Feierabendbier am Strand ermordet, nachdem sie angeblich mit rivalisierenden Gangstern verwechselt worden waren.

In weiten Teilen der Bevölkerung ist der Eindruck entstanden, Lula unternehme zu wenig zur Kriminalitätsbekämpfung."Die Situation in Rio de Janeiro hat einen sehr ernsten Punkt erreicht", sagte Lula bei der Unterzeichnung des Dekrets für den Militäreinsatz."Wir haben beschlossen, dass sich die Bundesregierung aktiv an der Bekämpfung des organisierten Verbrechens beteiligen wird. Hoffentlich funktioniert das. headtopics.com

