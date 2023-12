Brasilianischer Unternehmer erzählt von Entführung durch Kryptoinvestoren

Márcio Rodrigues reiste in die Schweiz – dann verschwand er. Nun erzählt er, wie er in die Falle einer Gang von Kryptoinvestoren getappt war. Márcio Rodrigues da Silva verschwand am 8. November am Flughafen Zürich, 13 Tage später tauchte er in Spanien wieder auf. Nun hat er erstmals über seine Entführung gesprochen. 'Ich war mir sicher, dass ich meine Frau, meine Kinder nie wieder sehen würde. Ich war sicher, dass ich sterben würde', sagt Márcio Rodrigues. Der 44-jährige Brasilianer war am 8.

November, nachdem er einer internationalen Gang entkommen konnte. Seit rund einer Woche ist Márcio zurück in seiner Heimatstadt Itupeva in Brasilien – und erzählte erstmals von seiner Odyssee. Der Unternehmer hatte in den letzten Jahren in Kryptowährungen investiert. Márcio hatte 2018 einen Anwalt und Trader kennengelernt, der ihm ein lukratives Geschäft mit Schweizer Geschäftsleuten anbot, die ein Büro in São Paulo hatten. Vor vier Monaten begann Márcio, kleine Beträge von seinem Gewinn abzuziehen





