Brandner Kaspar: Mit Marillenschnaps gegen den Tod

Das Ensemble der Bühne Wien bot in der Pölz-Halle die Komödie „Der Brandner Kaspar und das ewig’ Leben" mit Heiterkeit und Tiefgang. ie Neue Bühne Wien präsentierte in der Pölz-Halle die Komödie über die Endlichkeit „Der Brandner Kaspar und das ewig’ Leben“.

Nach diversen Aufführungen in der Bundeshauptstadt gastierte das Ensemble der Neuen Bühne Wien in der Pölz-Halle mit dem bekannten Bauernschwank „Der Kaspar und das ewig’ Leben“ von Kurt Wilhelm. Nicht nur auf dem Domplatz in Salzburg wird die Endlichkeit verhandelt, sondern auch in einer Wohnstube. headtopics.com

Mit einfachen, aber nicht minder originellen Mitteln sorgt die Inszenierung für Heiterkeit, aber immer wieder auch für Tiefsinn. Ein Spagat zwischen Himmel und Erde. Der Gevatter Tod scheitert am unbändigen Lebenswillen des Großvaters Brandner Kaspar. Dieser füllt den ungebetenen Gast mit Marillenschnaps ab – die Handlung ist ja in der Wachau angesiedelt – und übertölpelt ihn mit einer gezinkten Kartenpartie.

Das Tolle an dieser Inszenierung ist, dass trotz stringenter Kürzungen nichts fehlt. Die Widersprüchlichkeiten werden durch eine akkurate Personenführung eindrücklich vermittelt. Das gesamte Ensemble agiert homogen und erntet zwischendurch immer wieder Zwischenapplaus. Am Ende viele Bravos für diese gelungene Aufführung. headtopics.com

Der Brandner Kaspar: Eine himmlische Komödie in der WachauDer Brandner Kaspar ist eine literarische Figur aus einer Erzählung Franz von Kobells in oberbairischer Mundart, die 1871 in den Fliegenden Blättern veröffentlicht wurde. Das Theaterstück Der Brandner Kaspar schaut ins Paradies basiert auf Kobells Geschichte und wurde von Joseph Maria Lutz geschrieben. Marcus Strahl hat die Komödie von Kurt Wilhelm bearbeitet und für NBW angepasst. Weiterlesen ⮕

