Brandeinsätze in Walsrode

WALSRODE (DEUTSCHLAND): Am letzten Oktober-Wochenende 2023 mussten die Freiwilligen Feuerwehren im Stadtgebiet Walsrode zu insgesamt drei Brandeinsätzen ausrücken.

In der Nacht zu Samstag, 28. Oktober 2023, gegen halb 3 Uhr erfolgte der erste Alarm in der Prager Straße in Walsrode für die Freiwillige Feuerwehr Walsrode. Nachbarn hatten einen ausgelösten Rauchmelder und einen starken Brandgeruch im Mehrfamilienhaus wahrgenommen. Die Ursache war von den Einsatzkräften schnell ausgemacht. Eine Pizza hatte in einem Backofen ihren Gargrad deutlich überschritten.

Am Samstagmorgen kurz vor 10 erfolgte dann ein Alarm für die Freiwillige Feuerwehr Bomlitz. Durch ein technisches Problem war es in einem Wohnhaus in der Straße „Beim Ginsterfeld“ zu einem massiven Austritt von Rauch aus einem Ofen in das Wohnhaus gekommen. Unter Atemschutz wurde das Brandgut aus dem Ofen entfernt und das Gebäude belüftet. Zusammen mit dem Bezirksschornsteinfegermeister wurde das technische Problem behoben. headtopics.com

Kurz nach 0 Uhr am Sonntag ereilte die Feuerwehren Walsrode und Honerdingen eine Alarmierung zum „Feuer – Menschenleben in Gefahr“. Einsatzadresse war das gleiche Gebäude in der Prager Straße wie die Nacht zuvor. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war das Treppenhaus stark verqualmt und es konnte ein Feuer im Keller ausgemacht werden. Mit Ausnahme einer Familie konnten alle Personen das Haus verlassen.

