Brandeinsatz im Betriebsgelände einer Papierfabrik in Ansfelden führte zu Einsatz zweier Feuerwehren

Zwei Feuerwehren standen am Dienstagabend bei einem Brand im Betriebsgelände einer Papierfabrik in Ansfelden (Bezirk Luinz-Land) im Einsatz.

Die betriebseigene Feuerwehr wurde am Abend zu einer Brandmeldeauslösung im Gelände der Papierfabrik in der Ortschaft Nettingsdorf alarmiert. Dort bestätigte sich ersten Angaben zufolge offenbar der Alarm und eine weitere Feuerwehr wurde mit dem Einsatzbegriff "Brand Gewerbe, Industrie" zur Unterstützung angefordert. Der Einsatz konnte dann aber nach gut einer Stunde für beide Feuerwehren wieder beendet werden. Die Polizei stand ebenso im Einsatz.

