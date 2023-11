Brandanschlag auf jüdischen Teil des Wiener Zentralfriedhofs

In der Nacht auf Mittwoch hat es offenbar einen Brandanschlag am jüdischen Teil des Zentralfriedhofs in Wien gegeben. Davon berichtet der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien,. „Der Vorraum der Zeremonienhalle ist ausgebrannt. An Außenmauern wurden Hakenkreuze gesprayt. Personen kamen nicht zu Schaden. Feuerwehr und Polizei ermitteln“, schreibt Deutsch auf dem Kurznachrichtendienst X. Die Polizei bestätigte gegenüber der „Presse“ einen Einsatz.

Er lädt zu einer Kundgebung am Donnerstag um 18 Uhr am Heldenplatz ein: „Setzen Sie ein Zeichen gegen Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit.“

Antisemitischer Brandanschlag am Wiener ZentralfriedhofIn der Nacht auf Mittwoch legten unbekannte Täter ein Feuer am jüdischen Teil des Zentralfriedhofs. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Weiterlesen ⮕

Breitbandausbau im südlichen Teil Neuhofens abgeschlossenEin wichtiges Projekt in Richtung Breitbandausbau-Vollversorgung wurde in Neuhofen Süd umgesetzt. Der Breitbandausbau im südlichen Teil Neuhofens ist mit der Anbindung an das Breitband Randegg abgeschlossen. Weiterlesen ⮕

Fast die Hälfte lässt sich in Wiener Neustadt einäschernUrnen werden immer öfter auch zu Hause aufbewahrt, Begräbnisse finden in immer kleinerem Rahmen statt. Weiterlesen ⮕

Wiener zieht in Ottakring Messer und geht auf Mann losIn Wien-Ottakring geriet ein 36-Jähriger mit einem weiteren Mann in einen Streit. Einer der beiden zog dann ein Messer aus seiner Bauchtasche. Weiterlesen ⮕

Metallstück in gekauften Fleisch in Wiener Neustadt gefundenWr. Neustädterin entdeckte Metallstück in „Kaiserfleisch“. Die betroffene Firma geht von einem Einzelfall aus. Weiterlesen ⮕

Wiener Neustädter BORG feierte 150-jähriges BestehenWiener Neustadts Bundsoberstufenrealgymnasium feierte mit großem Fest: „Der Umgang mit den Schülern ist das wichtigste“, betont Schulleiter Reinhard Pilz. Weiterlesen ⮕