Brandanschlag auf den jüdischen Teil des Wiener Zentralfriedhofs

Personen kamen nicht zu Schadenkann aktuell noch nicht beziffert werden. Der Verfassungsschutz und die Brandgruppe der Polizei ermitteln wegenDie Einsatzkräfte wurden am Mittwoch kurz nach 8.00 Uhr alarmiert, sagte Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf auf APA-Anfrage. Betroffen war ein Nebengebäude des Kuppelbaus, der sogenannten Zeremonienhalle. Dort"dürfte es schon in den Nachstunden gebrannt haben", erläuterte der Sprecher.

"Ich verurteile den Anschlag auf den jüdischen Friedhof in Wien auf das Schärfste", twitterte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Feiertag."Antisemitismus hat keinen Platz in unserer Gesellschaft und wird mit allen politischen und rechtsstaatlichen Mitteln bekämpft. Ich hoffe, die Täter werden rasch ausgeforscht."

