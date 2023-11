Brand zerstört Alm in Österreich

Zum Zeitpunkt des Brandausbruches hielten sich ca. 20 Personen in der Gaststube auf, welche jedoch sofort das Gebäude verließen. Der Pächter der Alm, ein 34-jähriger Österreicher, wurde beim Versuch, den Brand mittels Feuerlöscher zu löschen, unbestimmten Grades an der Hand verletzt und durch die eingesetzten Rettungskräfte ambulant behandelt.

Die Anfahrt der Einsatzkräfte war aufgrund einer dortigen Wegeerneuerung deutlich erschwert. Ein Teil der eingesetzten Kräfte musste mittels Hubschrauber sowie bergtauglichen Zivilfahrzeugen zum Brandort transportiert werden. Trotz des raschen Eingreifens durch die Einsatzkräfte brannte die Alm vollständig ab.

Im Einsatz befanden sich der Feuerwehrabschnitt Achental mit ca. 80 Feuerwehrleuten und 14 Fahrzeugen, die Bergrettung Maurach mit 10 Rettungskräften und zwei Fahrzeugen, die Rettung Schwaz mit 10 Personen und 5 Fahrzeugen sowie drei Polizeistreifen und zwei Einsatzhubschrauber. headtopics.com

Bayern: Hilferufe hörbar → 80-Jährige bei Brand in München aus verrauchter Wohnung gerettetMÜNCHEN (BAYERN): Bei einem Zimmerbrand am frühen Montagmorgen, 30. Oktober 2023, ist am Ravensburger Ring in München-Aubing eine 80-jährige Frau verletzt worden. Die Dame war von der Feuerwehr aus der komplett verrauchten Wohnung gerettet worden. Weiterlesen ⮕

USA: Atemschutzmaske löst sich bei Brand in Lagerraum mit E-Bikes und Batterien → Feuerwehrmann verletztNEW YORK (USA): Ein FDNY- Feuerwehr mann wurde laut einem Bericht von Firehouse.com vom 23. Oktober 2023 wegen Rauchvergiftung behandelt, als sich seine Atemschutzmaske bei einem Brand in einem mit E-Bikes und Batterien gefüllten Lagerraum löste. Die Feuerwehr leute wurden am Sonntagnachmittag, 22. Weiterlesen ⮕

Feuerwehrmann wegen Rauchvergiftung bei Brand mit E-Bikes behandeltEin Feuerwehr mann des FDNY wurde bei einem Brand in einem mit E-Bikes und Batterien gefüllten Lagerraum wegen Rauchvergiftung behandelt. Die Sprinkleranlage war nicht für solche Brände ausgelegt. Weiterlesen ⮕

Brand bei Wohnhaus in WindischgarstenDie Feuerwehr in Windischgarsten wurde zu einem Brand bei einem Wohnhaus alarmiert. Der Einsatz konnte schnell beendet werden. Weiterlesen ⮕

Brand in einem Wirtschaftsgebäude in BocksdorfKurz nach 10 Uhr wurden die Feuerwehr en Bocksdorf, Stegersbach, Rohr und Güssing zu einem Wirtschaftsgebäudebrand in Bocksdorf alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen bereits Teile des Gebäudes in Vollbrand. Deshalb wurden unverzüglich die Feuerwehr en Heugraben, Ollersdorf und Olbendorf zur Brandbekämpfung nachalarmiert. Durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte konnte das Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert werden. Drehender Wind und starker Regen erschwerten dabei die Löscharbeiten, die daraufhin unter schwerem Atemschutz durchgeführt werden mussten. Mit Hilfe eines Baggers wurde das Brandgut in weiterer Folge zerteilt, damit auch letzte Glutnester gelöscht werden konnten. Um 13:30 Uhr konnte schlussendlich „Brand aus“ gegeben werden. Die Feuerwehr Bocksdorf hielt noch eine Brandwache. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Im Einsatz waren sieben Feuerwehr en (Bocksdorf, Heugraben, Olbendorf, Ollersdorf, Rohr, Stegersbach und Güssing) mit über 80 Mann/Frau, das Rote Kreuz und die Polizei. Bezirks- Feuerwehr kommando Güssing Weiterlesen ⮕

Bayern: Brand einer Metzgerei mit Dachgeschosswohnung in KrumbachKRUMBACH (BAYERN): Am späten Sonntagabend des 29. Oktober 2023 kam es in Krumbach zum Brand einer Dachgeschosswohnung oberhalb einer Metzgerei. Weiterlesen ⮕