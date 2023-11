Brand in Vierparteienhaus in Unterwössen

Am Sonntag, dem 26. November 2023, wurde um 08:29 Uhr die Feuerwehr Unterwössen durch die Integrierte Leitstelle Traunstein zu einem Brandeinsatz in ein Vierparteienhaus am Zeilerweg alarmiert. Die anfängliche Einsatzmeldung lautete B3 (Zimmerbrand). Auf Grund des Brandgeschehens bei Eintreffen der Feuerwehr wurde die Alarmstufe auf B4 (Wohnhausbrand) erhöht. Insgesamt waren rund 70 Feuerwehrleute für die Löscharbeiten im Einsatz.

Zwei der Hausbewohner kamen mit den Rauchgasen in Kontakt und mussten durch den Rettungsdienst zur Weiterbehandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Schadenshöhe bewegt sich einer ersten Schätzung nach im mittleren sechsstelligen Bereich. Die Ursache ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Bereits bei Ankunft der ersten Einsatzkräfte aus Unterwössen schlugen die Flammen meterhoch aus den bereits geborstenen Fenstern und suchten sich ihren Weg in Richtung Dachstuhl des Gebäude





