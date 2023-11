Brand in Schwarzach: Eine Person schwer verletzt

Eine schwer verletzte Person wurde vom Roten Kreuz ins Krankenhaus Schwarzach gebracht, wie der Landesfeuerwehrverband Salzburg, Bezirk Pongau, informierte. Weitere Bewohner des Gebäudes wurden vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut. Die Ursache des Brandes war vorerst nicht bekannt.Das Feuer brach am Nachmittag in einer Küche im Obergeschoss aus.

Weil die Flammen auch auf den Dachstuhl übergriffen, musste das Dach geöffnet und zum Teil abgetragen werden. Der Brand konnte schließlich unter Kontrolle gebracht werden. Auch die Glutnester wurden vollständig gelöscht. Beamte des Landeskriminalamtes haben Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz standen rund 110 Mitglieder der Feuerwehr, des Roten Kreuzes und der Polizei.

Brand in neuer Mittelschule mit vermisster Person und eingeschlossener KlasseBei Arbeiten im Keller der neuen Mittelschule brach ein Brand aus, der sich über die Fassade bis in den Dachstuhl ausbreitete. Eine Person wurde im Keller vermisst und eine Schulklasse war im obersten Stock eingeschlossen. Die Feuerwehr kämpfte gegen den Brand im Keller an und befreite die vermisste Person. Gleichzeitig wurden Atemschutztrupps eingesetzt, um die eingeschlossene Klasse zu retten. Ein Außenangriff wurde gestartet, um die Brand ausbreitung zu stoppen. Weiterlesen ⮕

Papiertheater: Eine Person verzauberte alleEin Buch als Kulisse, mehr braucht Alexandra Mayer-Pernkopf nicht, um mit ihrem Papiertheater ihr Publikum in ihren Bann zu ziehen. Im Dorfhaus von Maria Roggendorf trat sie mit dem Stück „faul & frech Schweinepech“ auf. Weiterlesen ⮕

D: Pkw-Kleintransporter-Zusammenstoß in Bottrop → eine Person eingeklemmtBOTTROP (DEUTSCHLAND): Am Dienstag, 31. Oktober 2023, wurde die Feuerwehr Bottrop um 16:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Straße Im Gewerbepark gerufen. Ca. 250 Meter hinter der Kreuzung zur Scharnhölzstraße war ein Kleintransporter mit einem entgegenkommenden Pkw kollidiert. Weiterlesen ⮕

Mehrfamilienhaus in Flammen: Eine Person schwer verletztFeuer wütete in Wohn- und Geschäftshaus in Altenmarkt im Pongau in Salzburg mitten im Ort. Weiterlesen ⮕

88-jährige Frau in Bachbett in Mariastein tot aufgefundenDienstagfrüh wurde in einem Bachbett in Mariastein eine leblose Person gefunden. Weiterlesen ⮕

Leblose Person in Bachbett entdecktAm Dienstagmorgen wurde in Mariastein eine leblose Person in einem Bachbett gefunden. Es handelt sich vermutlich um eine Frau. Die genauen Umstände und die Todesursache sind noch unklar. Die Polizei schließt ein Verbrechen vorerst nicht aus. Weiterlesen ⮕