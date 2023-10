Brand in Pflegeheim: Patient raucht trotz Sauerstoffzufuhr

, wie es für die Zufuhr von Sauerstoff notwendig ist, getragen haben und sich dennoch die Zigarette angezündet haben.

Medizinisches und pflegendes Personal des Heims hatten den Brand bereits gelöscht., stabilisierten den Patienten, damit er mit dem16 Einsatzkräfte der Feuerwehr kontrollierten noch die Örtlichkeit. Es konnten laut Sprecher Christian Feiler

Weiterlesen:

KURIERat »

Tierpfleger retten Tiere bei Brand im Krefelder ZooTierpfleger und Mitarbeiter des Krefelder Zoos konnten einen Brand erfolgreich löschen und einige Tiere in Sicherheit bringen. Es gab keine Verletzten, aber 18 Personen wurden vorsorglich untersucht. Der Zoo prüft nun, ob weitere Tiere das Regenwaldhaus verlassen haben. Weiterlesen ⮕

Brand in Mehrfamilienhaus: Eine Person gerettetBei einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus wurde eine Person gerettet und mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr löschte das brennende Zimmer und kontrollierte das Gebäude. Weiterlesen ⮕

Brand in Bruchsal: Bewohnerin und Kinder in SicherheitBei einem Brand in Bruchsal konnten sich eine Bewohnerin und zwei Kinder rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr war mit etwa 35 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer schnell löschen. Nach den Löscharbeiten wurden die Räumlichkeiten kontrolliert und belüftet. Weiterlesen ⮕

Brand in Papierpresse - Feuerwehr im EinsatzBei einem Brand in einer Papierpresse konnte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Es wurde niemand verletzt und der Schaden blieb begrenzt. Weiterlesen ⮕

Brand in Papierfabrik in Laakirchen: Sieben Feuerwehren im EinsatzBei einem Brand in einer Papierfabrik in Laakirchen waren sieben Feuerwehren im Einsatz. Der Brand konzentrierte sich auf einen Hackschnitzelbunker. Die Feuerwehr löschte das Feuer von mehreren Seiten aus und transportierte das Material ab. Die B144 Gmundener Straße war zeitweise erschwert passierbar. Weiterlesen ⮕

Brand in Papierfabrik in LaakirchenSieben Feuerwehren kämpften gegen einen Brand in einer Papierfabrik in Laakirchen. Der Brand konzentrierte sich auf einen Hackschnitzelbunker. Die Feuerwehr löschte das Feuer von mehreren Seiten aus. Weiterlesen ⮕