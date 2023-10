Brand in Papierfabrik in Laakirchen: Sieben Feuerwehren im Einsatz

Sieben Feuerwehren standen am Freitag bei einem Brand am Gelände einer Papierfabrik in Laakirchen (Bezirk Gmunden) im Einsatz.

Erste Einsatzkräfte sollen bereits seit den frühen Morgenstunden im Einsatz stehen. Am Vormittag waren Kräfte von sieben umliegenden Feuerwehren, einschließlich der betriebseigenen Feuerwehr im Löscheinsatz. Ersten Angaben nach soll sich der Brand auf einen Hackschnitzelbunker im Bereich der Brennstoffaufbereitung konzentriert haben.

Die B144 Gmundener Straße war im Bereich der Einsatzörtlichkeit zeitweise erschwert passierbar, die Feuerwehr leitete den Verkehr abwechselnd am Einsatzort vorbei.

Weiterlesen:

