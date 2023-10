Brand in neuer Mittelschule mit vermisster Person und eingeschlossener Klasse

Annahme war ein Brand im Keller mit einer vermissten Person und einer eingeschlossenen Klasse im obersten Stock der neuen Mittelschule. Bei Arbeiten im Keller entstand dort ein Brand welcher sich über die Fassade bis in den Dachstuhl ausbreitete. Eine Person war im Keller vermisst und eine Schulklasse hat sich im obersten Stock in ein Klassenzimmer gerettet.

Durch mehrere Atemschutztrupps wurde der Brand im Keller bekämpft und die vermisste Person befreit. Gleichzeitig sind mehrere Atemschutztrupps beschäftigt gewesen, die Kinder im oberen Stockwerk aufzufinden und mittels Brandfluchthauben über die Rettungstreppe aber auch durch das Stiegenhaus zu retten.

Während die Atemschutz im Gebäude eingesetzt waren wurde von mehreren Seiten ein Außenangriff gestartet um die Brandausbreitung bzw. Brandbekämpfung durchzuführen.

