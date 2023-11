Brand in Müllraum

Unter schwerem Atemschutz wurde der Brand gelöscht, die unversehrten Mülltonnen ins Freie gebracht und der Müllraum mittels Druckbelüfter rauchfrei gemacht. Letzte Glutnester wurden mit Wärmebildkamera lokalisiert und abgelöscht. Anschließend wurde der Müllraum provisorisch abgesperrt und der Objekteigentümer in Absprache mit der Polizei verständigt. Die FF Neusiedl am See stand mit 18 Mitgliedern und 3 Fahrzeugen ca. eine Stunde lang im Einsatz.

Danach konnte die Ausrüstung versorgt und gereinigt und die Einsatzbereitschaft wieder hergestellt werden. Die Brandursache ist nicht näher bekannt

:

NOEN_ONLİNE: Sängervereinigung punktete mit gekonnter Musikrevue in GaadenUnter dem Motto „1+1=zwei" präsentierte die Sängervereinigung die musikalische Geschichte um Wolfram und Hermine.

DİEPRESSECOM: Hafenecker geht unter die Autoren und veröffentlicht Kurz-BuchDer FPÖ-Generalsekretär schrieb über seine persönlichen Erfahrungen als blauer Fraktionsführer in zwei Untersuchungsausschüssen.

HEUTE_AT: Meet & Greet mit Robbie Williams für den guten ZweckFür die Kinderhilfe wurde unter anderem ein Treffen mit dem Sänger versteigert.

HEUTE_AT: OMV und Wien Energie investieren 20 Mio. € in FernwärmeMit dem Gemeinschaftsunternehmen 'deeep' wollen die OMV und die Wien Energie die Wärmewende vorantreiben.

NOEN_ONLİNE: 80 Teilnehmer bei „Mystik & Wandern" am SonntagbergStimmungsvolles Benefizevent für die Lebenshilfe Hiesbach ging rund um die Basilika erfolgreich über die Bühne.

