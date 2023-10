Brand in Holzständerbauweise errichteter Etage

27.10.2023 15:07:00 / Herkunft: FireWorldAT

In der Nacht wurde ein Brand in einer Etage, die in Holzständerbauweise errichtet wurde, gemeldet. Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund der Bauweise schwierig und dauerten bis zum Morgen an. Es gab zum Glück keine Verletzten. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt und die Ermittlungen zur Brandursache laufen.