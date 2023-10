Brand in Fahrzeug auf der Fahrt von Chur nach Trin

Auf der Fahrt von Chur in Richtung Trin nahm der Lenker eines Personenwagens einen speziellen Geruch und Rauch aus dem Motorenraum wahr. Als er das Auto beim Ausstellplatz für Pannenfahrzeuge vor dem Tunnel Trin abstellte und die Motorhaube öffnete, stellte er Flammen fest. Ein Dutzend Einsatzkräfte der alarmierten Feuerwehr Flims hatte den Brand rasch unter Kontrolle und gelöscht.

Während der Lösch- und Bergungsarbeiten wurde der Verkehr in Richtung Flims über Trin Dorf umgeleitet. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Brandursache ab.

Weiterlesen:

FireWorldAT »

Bezirk Melk: Shuttlebuzz, Discotaxi und Discobus nehmen Fahrt aufDie „Shuttlebuzz“-Saison startet pünktlich zur Halloween-Party in Mank. Ein Überblick über die Shuttledienste in der Region Weiterlesen ⮕

Neunkirchner Wintercup nimmt Fahrt aufIn der dritten Turnierwoche wurde in den Gruppen Herren B, Herren B2 und Herren C gespielt. Die NÖN hat die Ergebnisse im Überblick Weiterlesen ⮕

Tirol: Lkw fährt bei Erpfendorf (B 178, Kirchdorf) auf Rettungsfahrzeug auf → vier LeichtverletzteKIRCHDORF IN TIROL (TIROL): Am 25. Oktober 2023 gegen 14:40 Uhr fuhr ein Rettungsfahrzeug auf der Salzburger Straße (B178) von St. Johann in Tirol kommend in Fahrtrichtung Lofer. Weiterlesen ⮕

Auto fährt zwei Kilometer auf BahngleisenEine Frau fuhr mit ihrem Auto am Bahnhof Haselstauden auf den Bahnsteig und setzte ihre Fahrt auf den Schienen fort. Sie wurde von der Polizei gestoppt und ihr Führerschein vorläufig abgenommen. Es entstanden erhebliche Schäden am Auto und den Gleisen. Weiterlesen ⮕

Tierpfleger retten Tiere bei Brand im Krefelder ZooTierpfleger und Mitarbeiter des Krefelder Zoos konnten einen Brand erfolgreich löschen und einige Tiere in Sicherheit bringen. Es gab keine Verletzten, aber 18 Personen wurden vorsorglich untersucht. Der Zoo prüft nun, ob weitere Tiere das Regenwaldhaus verlassen haben. Weiterlesen ⮕

Brand in Papierfabrik in LaakirchenSieben Feuerwehren kämpften gegen einen Brand in einer Papierfabrik in Laakirchen. Der Brand konzentrierte sich auf einen Hackschnitzelbunker. Die Feuerwehr löschte das Feuer von mehreren Seiten aus. Weiterlesen ⮕