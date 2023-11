Brand in einer Wohnung in Ottnang

Die Feuerwehr Ottnang rückte zügig zum Einsatzort im Ortszentrum von Ottnang aus. Der Gruppenkommandant konnte sofort die Lageerkundung durchführen. Schnell wurde festgestellt, dass es sich um einen Brand in einem Abstellraum in einer Wohnung handelte.

Der Brand ist durch das Eingreifen der Hausbesitzer jedoch eingedämmt worden. Der Atemschutztrupp führte Nachlöscharbeiten durch und kontrollierte den betroffenen Bereich mit der Wärmebildkamera. Danach wurden in Absprache mit der Polizei Materialien und Gegenstände aus der Wohnung ins Freie gebracht. Auch eine Gasflasche wurde sichergestellt.

Während des Atemschutzeinsatzes wurde die Wohnung mit dem Hochleistungslüfter belüftet. Die Feuerwehr Manning unterstützte uns bei der Belüftung und stellte einen Atemschutz Reservetrupp.

