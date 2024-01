In der Silvesternacht kam es zu einem Brand in einer Bar in der Grazer Altstadt, der die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr massiv forderte. Der erste Notruf ging um 03.31 Uhr des 1. Jänner 2024 in der Brandmeldezentrale ein. Bei Ankunft der Löschbereitschaft um 03.37 Uhr war ein Brand im Zugangsbereich und ein massiver Rauchaustritt aus dem Lokal ersichtlich.

Panische Passanten berichteten über Personen, welche sich noch im Lokal befinden würden und das Lokal nicht eigenständig verlassen konnten. Über den Haupteingang sowie über einen Nebenzugang drangen insgesamt vier Atemschutztrupps mit zwei Löschleitungen zur Menschenrettung und Brandbekämpfung in das Objekt vor. Dazu musste im Erstschlag die Brandintensität im Foyer gebrochen werden, um einen Zugang für die Atemschutztrupps über den Haupteingang zu ermöglichen. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht und in der Folge vollständig gelöscht werden. Zur Entrauchung des Lokales wurden mehrere Hochleistungslüfter eingesetzt





