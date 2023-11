Brand in einem Wirtschaftsgebäude in Bocksdorf

Kurz nach 10 Uhr wurden die Feuerwehren Bocksdorf, Stegersbach, Rohr und Güssing zu einem Wirtschaftsgebäudebrand in Bocksdorf alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen bereits Teile des Gebäudes in Vollbrand. Deshalb wurden unverzüglich die Feuerwehren Heugraben, Ollersdorf und Olbendorf zur Brandbekämpfung nachalarmiert.

Durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte konnte das Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert werden. Drehender Wind und starker Regen erschwerten dabei die Löscharbeiten, die daraufhin unter schwerem Atemschutz durchgeführt werden mussten. Mit Hilfe eines Baggers wurde das Brandgut in weiterer Folge zerteilt, damit auch letzte Glutnester gelöscht werden konnten.

Um 13:30 Uhr konnte schlussendlich „Brand aus“ gegeben werden. Die Feuerwehr Bocksdorf hielt noch eine Brandwache. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Im Einsatz waren sieben Feuerwehren (Bocksdorf, Heugraben, Olbendorf, Ollersdorf, Rohr, Stegersbach und Güssing) mit über 80 Mann/Frau, das Rote Kreuz und die Polizei. headtopics.com

