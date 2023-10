Brand in Bruchsal: Bewohnerin und Kinder in Sicherheit

Eine Bewohnerin und zwei Kinder konnten sich rechtzeitig selbstständig in Sicherheit bringen. Unter Atemschutz, mit einem C-Rohr, konnte das Feuer rasch niedergeschlagen werden. Teile der Kücheneinrichtung mussten für Nachlöscharbeiten demontiert und ins Freie verbracht werden. Insgesamt wurden drei Atemschutztrupps für die Lösch- und Nachlöscharbeiten eingesetzt. Die drei Bewohner wurden zur Kontrolle dem Rettungsdienst vorgestellt.

Der Rettungsdienst war mit einem Notarzteinsatzfahrzeug, zwei Rettungswagen und den DRK Bereitschaften Heidelsheim und Helmsheim vor Ort. Nach den Löscharbeiten wurden die Räumlichkeiten mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Das Gebäude musste von zwei Seiten belüftet werden, um den Brandrauch aus dem Gebäude herauszudrücken. Messungen mit einem Mehrfachmessgerät verliefen negativ und die Räume konnten wieder gefahrlos betreten werden.

Die Feuerwehr Bruchsal war unter der Leitung von Feuerwehrkommandant Bernd Molitor mit etwa 35 Einsatzkräften bis 00:27 Uhr im Einsatz.

Weiterlesen:

FireWorldAT »

D: Bewohner bei Zimmerbrand in Bruchsal von der Feuerwehr gerettetBRUCHSAL (DEUTSCHLAND): In der Nacht auf Donnerstag, 26. Oktober 2023, wurde um 02:24 Uhr die Bruchsaler Feuerwehr zunächst mit dem Alarmstichwort „Privater Rauchmelder“ in die Hardfeldstraße gerufen. Weiterlesen ⮕

Frauennetzwerk klärte Gramater Kinder über Müllvermeidung aufMüllprävention, Mülltrennung und Recycling - das waren die drei zentralen Themen des Workshops im Kindergarten Weingartenfeld in Gramatneusiedl. Spielerisch wurde gemeinsam erarbeitet, wie Umweltschutz funktionieren kann. Weiterlesen ⮕

Gemeinsam für Kinder und JugendlicheVergangene Woche trafen sich in Gresten wieder Fachkräfte aus verschiedenen Professionen, um sich im Rahmen der jährlichen Tagung des Kinder- und Jugendnetzwerks Mostviertel weiterzubilden und auszutauschen. Weiterlesen ⮕

Kindergartenstreik in Wien: Tausende Kinder müssen zu Hause bleibenIn den Kindergärten der Hauptstadt Wien wird gestreikt. Die Betriebsräte der privaten Trägervereine haben zu einer Betriebsversammlung und Demonstration aufgerufen. Auch städtische Kindergärten bleiben geschlossen. Weiterlesen ⮕

Herbstbasteln für Kinder und Jugendliche in St. Bernhard-FrauenhofenDie ÖVP St. Bernhard-Frauenhofen organisierte zum zweiten Mal ein Herbstbasteln für Kinder und Jugendliche. Dabei wurden Kürbisse geschnitzt und mit Kastanien kleine Kunstwerke erschaffen. Weiterlesen ⮕

Der Übergang zum Studium: Ängste und Probleme für Eltern und KinderDer Übergang zum Studium ist für Eltern und Kinder eine herausfordernde Zeit. Die Kinder werden erwachsen und ziehen in eine andere Stadt, während die Eltern mit Ängsten und Fragen konfrontiert werden. Wie man am besten damit umgeht, erklärt Kinder- und Familienpsychologin Simone Breitenfeld im Interview. Weiterlesen ⮕