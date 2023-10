Brand im Wald: Großeinsatz der Feuerwehr

Übungsannahme war der Brand einer Forstmaschine im Wald, wobei der Brand sich auf den Wald ausbreitete. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde sofort Abschnittsalarm gegeben und die Nachbarfeuerwehren Schwaighof (Aufgrund der geografischen Nähe) sowie Tauchen und Mönichkirchen alarmiert.

Es wurde eine Relaisleitung hergestellt, wobei ein Höhenunterschied von der Saugstelle zur Einsatzstelle von ca. 160 m zu bewältigen war, sowie parallel ein Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen eingerichtet. Zusätzlich war ein umgestürzter Baum von der Straße zu entfernen, sowie ein Verkehrsunfall mit 7 verletzten Personen abzuarbeiten.

Beeindruckende Darbietung der raschen Hilfeleistung Eingesetzt waren rund 165 Feuerwehrkameradinnen und Kameraden mit 19 Fahrzeugen, wobei ca. 2.220 m Schläuche verlegt wurden. Ebenso war die Rettung und Polizei Friedberg unterstützend dabei. headtopics.com

Weiterlesen:

FireWorldAT »

