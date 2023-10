Brand im Hackschnitzelbunker eines landwirtschaftlichen Nebengebäudes in Piberbach

In Piberbach (Bezirk Linz-Land) wurden die Einsatzkräfte zweier Feuerwehren in der Nacht auf Sonntag zu einem Brandverdacht bei einem landwirtschaftlichen Anwesen alarmiert.

Vor Ort zeigte sich dann rasch, dass es sich tatsächlich um einen Brand in einem Nebengebäude - einem Hackschnitzelbunker - handelte. Die Einsatzkräfte der beiden alarmierten Feuerwehren Neukematen und Piberbach führten erste Maßnahmen durch.

