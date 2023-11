Brand eines PKW in Wels-Pernau sorgte für Einsatz von Feuerwehr und Polizei

Nahezu in Vollbrand stand in der Nacht auf Donnerstag in Wels-Pernau ein auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus abgestellter PKW. Feuerwehr und Polizei standen im Einsatz.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden zu einem PKW-Brand in den Welser Stadtteil Pernau alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der PKW nahezu in Vollbrand. Der Brand konnte rasch eingedämmt und in weiterer Folge gänzlich gelöscht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt, Brandstiftung kann jedenfalls vorerst nicht ausgeschlossen werden. Verletzt wurde niemand.

