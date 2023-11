Brand bei Abfallverwertungsunternehmen in Wels-Schafwiesen

Mehrere Stunden lang stand die Feuerwehr in der Nacht auf Dienstag bei einen Brand bei einem Abfallverwertungsunternehmen in Wels-Schafwiesen im Einsatz. Die Feuerwehr wurde am späten Montagabend zu einer Brandmeldeauslösung bei einem Abfallverwertungsunternehmen im Welser Stadtteil Schafwiesen alarmiert. Der Löscheinsatz zog sich dann über mehrere Stunden hinweg, da eine Halle mit Wertstoffen mittels Radladern ausgeräumt werden musste.

