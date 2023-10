Boss Anis ist gestresst. Ellis’ Mutter macht sich noch immer, und berechtigterweise, Sorgen um den Verbleib ihrer Tochter in Wien. Dabei gibt es andere Dinge auf dieser Welt, die einen mehr besorgen müssen.

Ellis’ Mutter ist am Apparat. „Wir arbeiten“, sagt Hanna mit fester Stimme. Hanna sollte zumindest arbeiten. Ellis ist sicher schon unterwegs und liefert Frühstück an faule Teenager, die den Weg zum nächsten Bäckern nicht schaffen. Was soll’s, davon kann Hanna ihr Studium ein wenig finanzieren, auch wenn sie kaum noch auf die Uni geht. Alles das fällt ihr ein, während sie mit der besorgten Mutter ihrer Freundin spricht.

Weiterlesen:

DiePressecom »

Mit Anfang 40 noch bei der Mama: Mutter verklagt ihre beiden SöhneDie Frau war darüber verärgert, dass sich die beiden berufstätigen Brüder nicht an den Kosten und der Hausarbeit beteiligen. Weiterlesen ⮕

Mutter verklagt erwachsene Söhne wegen WohnsituationEine italienische Mutter hat ihre beiden erwachsenen Söhne verklagt, weil sie noch bei ihr im Haus wohnen. Das Gericht entschied, dass die Söhne bis zum 18. Dezember ausziehen müssen. Die Mutter war verärgert, dass die Söhne sich nicht an den Kosten beteiligten und ihr nicht bei der Hausarbeit halfen. Weiterlesen ⮕

21-jähriger Mann ermordet Mutter, um Covid-Impfung zu verhindernEin 21-jähriger Mann hat seine Mutter ermordet, um die Covid-Impfung bei seinem Bruder zu verhindern. Er verteidigt die Tat vor Gericht mit Verschwörungstheorien und zeigt keine Reue. Das Landgericht Hof verhängt eine elfjährige Freiheitsstrafe und ordnet seine Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung an. Weiterlesen ⮕

Wirtschaftskammer-Boss: 'Energieunabhängigkeit bis 2030 ist unmöglich'Der neue Wirtschaftskammerpräsident Andreas Wirth über ehrgeizige Ziele des Landes, den Mindestlohn und die Unverzichtbarkeit ungarischer Arbeitnehmer. Weiterlesen ⮕

Bub in Hundebox – das sagte 13-Jähriger zur FolterVon einer Psychologin wurde jetzt der gepeinigte 'Hundebox-Bub' zu den Ereignissen befragt. Mutter und Freundin sollen das Kind schwer gequält haben. Weiterlesen ⮕

'Mythos', 'noch nicht erlebt' – Weißmann in OffensiveDer ORF wirbt massiv für die Haushaltsabgabe. Sender-Boss Roland Weißmann reagiert auf (blaue) Kritik: 'Weiß nicht, warum man 0RF1 abschaffen sollte.' Weiterlesen ⮕