Bosnisch-serbische Republika Srpska feiert umstrittenen Jahrestag

Dreimal wurde der Jahrestag der Gründung der bosnisch-serbischen Republika Srpska vom gesamtstaatlichen Verfassungsgericht bereits für verfassungswidrig erklärt. Der 9. Jänner 1992 gilt als ein Auslöser des Bosnien-Krieges und als Beginn der ethnischen Säuberungen. Dennoch ließ der Präsident der abtrünnigen serbischen Entität in Bosnien und Herzegowina, Milorad Dodik, am Dienstagabend in Banja Luka zum 32.

Jahrestag erneut eine Militär- und Polizeiparade abhalten – begleitet von Konzerten und einer Drohnenshow.Im vergangenen Jahr beging Dodik den Jahrestag mit einer überdimensionalen serbischen Flagge in einem Vorort der bosnischen Hauptstadt Sarajevo, der gerade noch zum Gebiet der Republika Srpska zählte. Mit diesen Symbolen sendet Dodik Signale aus – nach innen, um seine Machtposition zu stärken, und nach außen als klare Positionierung und auch Provokation gegenüber den USA und der EU. Seine Unterstützer findet Dodik in Russland, Ungarn und Serbie





