Bombendrohung: Pariser Polizei schießt auf vollverschleierte Frau

Die Polizei hat in einer Pariser S-Bahnstation eine Frau niedergeschossen, die damit gedroht hatte, sich in die Luft zu sprengen. Bereits in einem S-Bahn-Zug (RER) Richtung Zentrum habe die Frau am Dienstagmorgen Todesdrohungen ausgesprochen, teilte die Pariser Staatsanwaltschaft mit. Als sie in dem Bahnhof den Aufforderungen der alarmierten Beamten keine Folge leistete, hätten zwei Beamte acht Schüsse abgegeben.

Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt.“ unter Verweis auf die Polizei. Die vollverschleierte Frau wurde von einem Schuss im Bauch getroffen und kam in eine Klinik, so der Sender. Sprengstoff wurde demnach nicht gefunden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet - und zwar gegen die Frau wegen ihrer Drohungen und routinemäßig auch gegen die Beamten wegen des Einsatzes ihrer Schusswaffen.

