Bolivien verurteilt israelische Militäroffensive im Gazastreifen

Das südamerikanische Land habe die Entscheidung"in Ablehnung und Verurteilung der aggressiven und unverhältnismäßigen israelischen Militäroffensive im Gazastreifen und der Bedrohung des internationalen Friedens und der Sicherheit" getroffen, erklärte das bolivianische Außenministerium am Dienstag. Gleichzeitig wurde ein Ende der Angriffe auf den Gazastreifen gefordert.

Israel und Bolivien hatten erst im Jahr 2020 die Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen und den Ausbau der Zusammenarbeit der beiden Länder beschlossen. Morales hatte die Beziehungen davor 2009 wegen des israelischen Militäreinsatzes im Gazastreifen abgebrochen.

Gleichzeitig beorderten Chile und Kolumbien ihre Botschafter für Konsultationen zurück."Chile verurteilt die Militäroperation im Gazastreifen auf das Schärfste und stellt mit großer Besorgnis fest, dass dieser Einsatz, der eine kollektive Bestrafung der palästinensischen Zivilbevölkerung darstellt, die grundlegenden Normen des Völkerrechts nicht einhält", hieß es in einer Mitteilung des chilenischen Außenministeriums. headtopics.com

Kolumbiens Präsident Gustavo Petro schrieb auf der Nachrichtenplattform X, ehemals Twitter:"Ich habe mich dazu entschieden, unsere Botschafterin in Israel zu einer Besprechung zurückzubeordern. Wenn Israel das Massaker am palästinensischen Volk nicht beendet, können wir nicht mehr dort sein."

Die linken Regierungen in Lateinamerika stehen der israelischen Politik gegenüber den Palästinensern traditionell kritisch gegenüber. Kolumbiens Staatschef Petro hatte bei X die israelischen Angriffe im Gazastreifen nach den Attacken der palästinensischen Terrorgruppe Hamas in Israel bereits mehrfach verurteilt. headtopics.com

Der ehemalige Guerillero hatte dabei das Vorgehen der israelischen Streitkräfte mit den Verbrechen der deutschen Nationalsozialisten und den Gazastreifen mit dem Vernichtungslager Auschwitz und dem Warschauer Ghetto verglichen. Daraufhin kündigte Israel an, seine Exporte an Kolumbien im Sicherheitsbereich einzustellen.

Israel verstärkt Luftangriffe im Norden des Gazastreifen, nahe der KrankenhäuserBenjamin Netanjahu sei nicht vor den Kriegsabsichten der Hamas gewarnt worden, schreibt er auf der Plattform X - das Posting löscht er im Anschluss wieder. Der Premier hat gestern die „zweite... Weiterlesen ⮕

Kritik an Österreichs Abstimmungsverhalten zur humanitären Situation im GazastreifenDie außenpolitische Sprecherin der Grünen übt Kritik an Österreichs Abstimmungsverhalten zur humanitären Situation im Gazastreifen . Die Partei relativiert die Kritik später. Weiterlesen ⮕

Hamas entführt 239 Menschen in den GazastreifenDie Hamas hat 239 Menschen in den Gazastreifen entführt, darunter auch Dutzende Arbeiter aus Thailand. Die Hamas fordert die Freilassung aller palästinensischen Häftlinge aus israelischen Gefängnissen. Weiterlesen ⮕

Israel verstärkt Luftangriffe im Norden des Gazastreifen, nahe der Krankenhäuser, Hilfskonvoi kommt an Israel ische Luftangriffe treffen laut palästinensischen Medienberichten Gebiete in der Nähe der Krankenhäuser Shifa und Al-Quds in Gaza-Stadt. Israel s Armee hat nach eigenen Angaben auch Ziele in... Weiterlesen ⮕

USA warnen vor „erhöhtem Risiko“ einer Ausbreitung des Krieges, Hilfskonvoi erreicht Gazastreifen Israel ische Luftangriffe treffen laut palästinensischen Medienberichten Gebiete in der Nähe der Krankenhäuser Shifa und Al-Quds in Gaza-Stadt. Israel s Armee hat nach eigenen Angaben auch Ziele in... Weiterlesen ⮕

USA warnen vor „erhöhtem Risiko“ einer Kriegs-Ausbreitung, Israels Militär drei Kilometer im Gazastreifen Israel ische Luftangriffe treffen laut palästinensischen Medienberichten Gebiete in der Nähe der Krankenhäuser Shifa und Al-Quds in Gaza-Stadt. Israel s Armee hat nach eigenen Angaben auch Ziele in... Weiterlesen ⮕