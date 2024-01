Boeing 737 Max 9: Kabinenteil bricht heraus - weltweite Inspektion angeordnet

Nach einem dramatischen Zwischenfall, bei dem in rund 4.900 Meter Flughöhe ein Kabinenteil aus einer Boeing 737 Max 9 herausgebrochen ist, müssen auf Anordnung der US-Luftfahrtbehörde (FAA) weltweit 171 Flugzeuge dieses Typs zur Inspektion. Die Fluggesellschaft Alaska Airlines, zu der die betroffene Maschine gehörte, hatte in direkter Reaktion zunächst alle seine 65 Boeing 737 Max 9 mit einem Startverbot belegt – 18 davon wurden nach einer Inspektion dann wieder in Betrieb genommen.

Am Freitag war bei einer erst wenige Wochen alten 737 Max 9 der Alaska Airlines mit 177 Menschen an Bord bei Steigflug ein großer Kabinenteil herausgebrochen. Von Passagieren verbreitete Videos zeigen ein Loch in der Größe eine Flugzeugtür auf der linken Flugzeugseite auf Höhe der Sitzreihen. Der Sitz direkt neben dem Loch war laut Medienberichten unbesetzt. Durch das Loch im Rumpf war die schwarze Nacht zu sehen, eine Sitzreihe dahinter angeschnallte Passagiere mit aufgesetzten Sauerstoffmaske





ORF » / 🏆 8. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Das große Fest des Schweins: Mit Herz und HirnVor mehr als 15 Jahren hat Spitzenkoch Max Stiegl im Burgenland begonnen, den Sautanz wiederzubeleben. Inzwischen ist das alt- hergebrachte Schlachtfest Kult. Und zieht durchs ganze Land. Ein Besuch.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Die Gewinner und Verlierer des Tierreichs im Jahr 2023Das weltweite Artensterben ging auch im Jahr 2023 rasant voran. Laut der Weltnaturschutzunion sind mehr als ein Viertel der gelisteten Arten bedroht.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Das große Fest des Schweins: Mit Herz und HirnVor mehr als 15 Jahren hat Spitzenkoch Max Stiegl im Burgenland begonnen, den Sautanz wiederzubeleben. Inzwischen ist das alt- hergebrachte Schlachtfest Kult. Und zieht durchs ganze Land. Ein Besuch.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Boeing findet neue Mängel in 737-Max-JetsDer Flugzeugbauer Boeing muss sich bei seinem meistgefragten Modell 737 Max mit weiteren Produktionsfehlern herumschlagen.

Herkunft: oe24at - 🏆 3. / 68 Weiterlesen »