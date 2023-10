Bockbierzeit in Murau:„Bestes Bockbier“: So lief der traditionelle Bockbieranstich

Es sei das „beste Bockbier, dass je in der Murauer Brauerei gebraut wurde“, so am Samstagabend Braumeister Michael Göpfart beim traditionellen Bockbieranstich in der WM Halle Murau. Zu dieser gesellschaftlich bedeutenden Veranstaltung, die vom Gastwirt Fritz Wassermann vom Brauhaus zu Murau zum wiederholten Mal organisiert wurde, sind viele Gäste in die Hall gekommen, Jung und Alt wollte sich den Anstich auf den Bock 23 nicht entgehen lassen.

Hier können Sie sich für Ihr Kleine Zeitung-Benutzerkonto anmelden oder neu registrieren.Wir verwenden für die Benutzerverwaltung Services unseres Dienstleisters Piano Software Inc. („Piano“). Dabei kommen Technologien wie Cookies zum Einsatz, die für die Einrichtung, Nutzung und Verwaltung Ihres Benutzerkontos unbedingt notwendig sind.

Zettenreith: Ein Wandertag rund ums BierBeim „2. Zettenreither Bierwandertag“ genossen viele Teilnehmer ideales Wanderwetter am Nationalfeiertag. Als Belohnung gab es dann nicht nur bestes Bier aus der Brauerei von Günther Dangl. Weiterlesen ⮕

Traditionelle Wallfahrt der Pfarre Wieselburg nach Maria SteinbründlAm Samstag fand die traditionelle Wallfahrt der Pfarre Wieselburg nach Maria Steinbründl statt. 39 Fußwallfahrerinnen und -wallfahrer machten sich auf den zwölf Kilometer langen Pilgerweg. Bei strahlendem Sonnenschein erreichte die Gruppe den Wallfahrtsort. Weiterlesen ⮕

Gemeindewandertag in Strengberg: Traditionelle Veranstaltung mit großer TeilnehmerzahlDer Gemeindewandertag in Strengberg war auch dieses Jahr wieder ein großer Erfolg. 110 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erkundeten gemeinsam die Au und besuchten verschiedene Kapellen. Die Veranstaltung wurde vom Dorferneuerungsverein und der Gemeinde organisiert. Weiterlesen ⮕

Ultraläufer Predl überwindet auch Hölle von VietnamRainer Predl besiegte auch den Dschungel in Vietnam und lief nach über 8:37 Stunden und 70 strapaziösen Kilometern als Dritter durchs Ziel. Weiterlesen ⮕

Oö: Die Rollcontainer der Einsatzführungsunterstützung (EFU) der FF Haslach an der MühlHASLACH (OÖ): Die Freiwillige Feuerwehr Haslach beschäftigt sich seit Mitte 2019 mit der Stützpunktaufgabe „Einsatzführungsunterstützung“, kurz EFU. Die Einheit wird von speziell geschulten Kameraden betrieben, um den Feuerwehren im Bezirk bei größeren Ereignissen Unterstützung zu bieten. Weiterlesen ⮕

SCR Altach will Salzburgs Negativserie nochmals verlängernDer Serienmeister aus der Mozartstadt hat in der Meisterschaft zweimal zuhause verloren. Weiterlesen ⮕