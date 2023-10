BMW raste über Kreisverkehr und wurde auf Parkplatz katapultiert

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

m Sonntag gegen 4.48 Uhr musste die Feuerwehr Weistrach zu einer Fahrzeugbergung ausrücken. Ein junger Lenker fuhr mit seinem BMW über den Kreisverkehr. Das Fahrzeug wurde über die Böschung auf den darüberliegenden Parkplatz katapultiert.Der BMW touchierte beim Unfall auch noch eine große Wegweisertafel und einen Stromverteilerkasten, wodurch die Straßenbeleuchtung lokal ausfiel.

Der Lenker kam ohne Verletzungen davon. Die Feuerwehr reinigte die Straße. Zeitgleich wurde der Gefahrenbereich rund um den Stromverteilerkasten abgesperrt und die EVN verständigt. Abschließend entsorgten die Florianis die ausgelaufenen Betriebsmittel. FF headtopics.com

