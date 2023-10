Blutlachen und Trümmerfelder: Bericht aus dem Kriegsgebiet Gaza-Streifen

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Stacheldraht und Trümmerfelder: EU-Parlamentarier Lukas Mandl (EVP) Anfang der Woche an der Grenze zum Gaza-Streifen, der seit dem Angriff der palästinensischen Terrororganisation Hamas auf israelische Dörfer vor zweieinhalb Wochen Kriegsgebiet ist.it einer parlamentarischen EU-Delegation ist Gerasdorfs Europaabgeordneter Lukas Mandl (EVP) gerade aus Israel zurückgekehrt.

Blutlachen in einem Kindergarten, Mauertrümmer in einem Wohnzimmer, Stacheldraht im Niemandsland. Und dahinter: Krieg. Genauer: Terror. Denn: „Das ist mehr als eine Terrororganisation, das ist eine Terrorarmee.“ Stellt Lukas Mandl fest. Und war gerade noch dort, wo diese „Terrorarmee“, die palästinensische Hamas, seit gut zweieinhalb Wochen Krieg führt: im „einzigen jüdischen Staat der Welt“, so Mandl, in Israel. headtopics.com

Zweieinhalb Tage, von Montag bis Mittwoch, war der EU-Parlamentarier im Nahen Osten, mit schusssicherer Weste und Stahlhelm, und mit einer Delegation aus „einem Dutzend Parlamentariern, aus dem europäischen und aus nationalen Parlamenten“ (darunter insgesamt zwei Österreicher). Wohnte in Tel Aviv, reiste zum Gaza-Streifen („der ist nur eine gute Stunde entfernt“), besuchte einen der Orte, wo der Krieg am 7.

„Wir“, fasst der gebürtige Gerasdorfer, der seit 2017 für (Nieder-)Österreichs ÖVP in Europas Parlament sitzt und erst vor gut einem halben Jahr auf Besuch in der kriegsgebeutelten Ukraine war, „wir bekämpfen eine mörderische Ideologie. Wir bekämpfen nicht den Islam und auch nicht die Palästinenser. headtopics.com

