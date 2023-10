Blutiger Amoklauf in Lewiston: Mindestens 18 Tote

Mindestens 18 Menschen sind tot. Der Schütze des blutigen Amoklaufs in der US-Stadt Lewiston in der Nacht des 25. Oktobers konnte vorerst flüchten.Gehe zur Galerie

Die Hoffnung, dass dabei der mutmaßliche Killer gestellt wurde, bewahrheiten sich nicht."Die Durchsagen, die über einen Lautsprecher zu hören sind, sind Standarddurchsagen bei der Vollstreckung eines Durchsuchungsbefehls, um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten", erklärte die Polizei später auf X. In dem Ort Bowdoin seien mehrere Liegenschaften durchsucht worden.

Die Polizei sucht seit rund 24 Stunden nach dem Täter und hat den 40-jährigen Robert Card zur Fahndung ausgeschrieben. Sie warnte, dass der Mann mutmaßlich bewaffnet und gefährlich sei. Ein von ihm genutztes Fahrzeug, ein kleiner weißer SUV, war bereits am Mittwochabend gefunden worden.Die Suche nach dem Flüchtigen gestaltet sich auch deshalb sehr schwierig, weil die ländlich geprägte Gegend nur dünn besiedelt ist. headtopics.com

Berichten zufolge fanden die Ermittler eine Notiz im Haus des Mannes. Sie machten aber keine Angaben über deren Inhalt. Die Familie des Tatverdächtigen kooperiert mit der Polizei. Die Schwester des mutmaßlichen Amokläufers soll Ermittlern laut dem Sender ABC gesagt haben, sie glaube, ihr Bruder habe an den Tatorten nach einer Ex-Freundin gesucht. Er und die Ex-Freundin hätten sich häufig in dem Freizeitzentrum und dem Grillrestaurant aufgehalten.25.10.

