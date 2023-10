Blutbad in Maine: Etwa 20 Menschen getötet, hunderte Polizisten suchen nach Schützen

Es gibt mehrere Tatorte, wohl über 20 Tote und bis zu 60 Verletzten. Der Schütze wurde vom Militär trainiert, er ist auf freiem Fuß. Die Großfahndung läuft. Die Krankenhäuser der 40.000-Einwohner-Stadt Lewiston arbeiten am Limit.

Ein Schütze hat in einer kleinen Stadt im Nordosten der USA ein Blutbad mit vielen Toten und noch weit mehr Verletzten angerichtet. Die Polizei in Lewiston im US-Bundesstaat Maine nannte noch keine Zahlen. Die Lage sei noch zu unklar. Medien berichteten unter Berufung auf Sicherheitskreise aber von etwa 20 Toten und bis zu 60 Verletzten., nach Erkenntnissen der Stadtverwaltung gebe es 22 Tote und „viele, viele weitere Verletzte“.

„Wir sind buchstäblich mit Hunderten Polizeibeamten im Einsatz“, sagte ein Polizeisprecher. Die Fahnder suchen nach einem 40 Jahre alten Mann, der als „bewaffnet und gefährlich“ gilt. Auf Fotos von Überwachungskameras ist er laut Medien mit einem Sturmgewehr zu sehen. Es seien Straßensperren errichtet und Hubschrauber angefordert worden.Lewiston hat etwas weniger als 40. headtopics.com

Bei dem Mann soll es sich um einen vom Militär trainierten Schusswaffenausbilder (40) handeln, der im Sommer in psychiatrischer Behandlung gewesen sei. Die Polizei veröffentlichte auf Facebook Fotos, die an einem der Tatorte den bärtigen Mann in einem braunen Kapuzenpullover und Jeans zeigen. Auf den Bildern hält er offenbar eine halbautomatische Waffe im Anschlag.

Zu möglichen Motiven ist bisher nichts bekannt. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, die Häuser nicht zu verlassen. Auch sollen am Donnerstag die Schulen geschlossen bleiben.Um 18.56 Uhr Ortszeit seien die ersten Notrufe eingegangen, teilte die Polizei mit. Der mit einem braunen Oberteil oder Jacke gekleidete Schütze habe in einem Freizeitzentrum mit Bowlingbahnen und in einem Grillrestaurant das Feuer eröffnet. headtopics.com

Weiterlesen:

DiePressecom »

Cybercrime-Helpline der Stadt Wien: 800 Fälle im ersten JahrEtwa mehr als die Hälfte der Anrufe erfolgte wegen Onlinebetrugs, mehr als zehn Prozent wegen Phishings. Weiterlesen ⮕

Blindenmarkterinnen feiern Aufstieg in die LandesligaDie Damenmannschaft des Tennisclubs Blindenmarkt gewann die Aufstiegsspiele in die Landesliga souverän. Weiterlesen ⮕

Sitting Bulls sind heiß auf den StartDie Klosterneuburger gehen wieder als großer Titelfavorit in die Saison, die am kommenden Wochenende startet. Weiterlesen ⮕

Ministerin Klaudia Tanner: 'Der Terror hätte gesiegt, wenn wir Angst haben“Österreichs Verteidigungsministerin spricht im Interview über die Heeresschau, die Terrorwarnstufe und die kaputte Hercules. Weiterlesen ⮕

Yasmine M‘Barek: „Eine Gesellschaft bekommt immer die Proteste, die sie verdient“Das Ziel von Protest muss eigentlich sein, Menschen mitzunehmen, sagt die deutsche Journalistin und Autorin Yasmine M’Barek. Wie steht es um die Protestkultur in ihrem Land? Und wie gehen... Weiterlesen ⮕

Nach Corona kamen die Herzprobleme: 49-Jähriger über die unbekannten Spätfolgen seiner InfektionNach einer milden Covid-19-Infektion wurde ein 49-Jähriger herzkrank. Der Patient erzählt von Corona-Spätfolgen, die noch relativ unbekannt sind. Weiterlesen ⮕