Blum-Elf feiert zwölften Sieg in Folge

ie Blum-Elf steht wie schon letzte Woche in Groß-Schweinbarth mit dem Rücken zur Wand, dreht aber spät die Partie und feiert den zwölften Sieg in Folge.

Kurz vor der Pause durften die Heimfans aber doch jubeln, Ali Kaya brach auf der Seite durch und knallte den Ball aus spitzem Winkel zum 2:1 ins Eck. Angern stand in Durchgang zwei somit wieder mit dem Rücken zur Wand, zudem sah Jungmann vergebene Chancen aufs 3:1 und einen druckvollen Auftritt nach Wiederanpfiff. „Wenn du das Tor nicht machst kriegst du es halt“, kannte der Heim-Trainer das bekannte Sprichwort, das sich wieder einmal bewahrheiten sollte.

