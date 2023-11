Blue Monday Night Session: Auch im 29. Jahr kein bisschen leise

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

it einer grandiosen Opening Session hat die Blue Monday Night Band in der Vorwoche das 29. Session-Jahr eröffnet. Auf der Bühne standen die Lehrer der Musikschule Wieselburg, die seit der Stunde Null vor fast 30 Jahren junge Talente auf die Bühne holen: neben den Session-„Urgesteinen“ Klaus Zalud und Stefan Buxhofer, auch der langjährige Bassist Volker Wadauer, Gitarrist Rupert Träxler (der verletzungsbedingt still und heimlich vorzeitig die Bühne verließ), Johannes van Dam, Reinhard „Ritchie“ Becke und die junge Jazzgesangslehrerin Sophie Ebert.

Vielversprechend ist auch der Ausblick, den Stefan Buxhofer für die neue Saison gibt. Gleich im November steht eine Rock Session auf dem Programm, die von der Gruppe „Black Proteus“ eröffnet werden wird. Die Band kann auch internationale Auftritte vorweisen, ihr Schlagzeuger ist der Purgstaller Florian Kastenberger, der schon oft auf der Session-Bühne stand und auch in der Big Band der Musikschule Wieselburg mitspielte. headtopics.com

„Zu den weiteren Highlights zählt die obligate Vocal-Weihnachts-Session, heuer mit dem funkigen Hauptact I-reen“, verrät Buxhofer. Zum dritten Mal im Programm ist die sogenannte „Newcomer Session“. Dafür werden im Rahmen eines Musikschul-Workshops Bands formiert, die dann das Opener-Programm einstudieren: „Das ist ein sehr erfolgreiches Nachwuchsprojekt der Blue Monday Night Session.

Grundsätzlich dreht sich bei den Sessions alles um junge Talente, die die Gelegenheit haben, mit erfahrenen Musikern die Bühne zu teilen. Und nach dem Opener heißt es immer: Bühne frei für eine spontane Jam Session, bei der alle Musiker eingeladen sind, sich spontan zu beteiligen. headtopics.com

Ladies Dance Night: Ladies tanzten mit schrägen Frisuren abDer Kulturverein Förderband lud am Freitag zur „Ladies Dance Night“ in die Tanzbar Spektakel ein. Weiterlesen ⮕

Beyoncé verrät, warum Tochter wie ein Obst heißtDie Sängerin plauderte nun aus, wie sie und Jay-Z auf den Namen Blue Ivy kamen. Weiterlesen ⮕

USA warnen vor „erhöhtem Risiko“ einer Ausbreitung des Krieges, Hilfskonvoi erreicht GazastreifenIsraelische Luftangriffe treffen laut palästinensischen Medienberichten Gebiete in der Nähe der Krankenhäuser Shifa und Al-Quds in Gaza-Stadt. Israels Armee hat nach eigenen Angaben auch Ziele in... Weiterlesen ⮕

USA warnen vor „erhöhtem Risiko“ einer Kriegs-Ausbreitung, Israels Militär drei Kilometer im GazastreifenIsraelische Luftangriffe treffen laut palästinensischen Medienberichten Gebiete in der Nähe der Krankenhäuser Shifa und Al-Quds in Gaza-Stadt. Israels Armee hat nach eigenen Angaben auch Ziele in... Weiterlesen ⮕

Christian Haselberger aus Purgstall ist einer von 94 neuen MeisternBei einem Festakt in der Landwirtschaftskammer Niederösterreich überreichten LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Landwirtschaftskammer-Niederösterreich-Präsident Johannes Schmuckenschlager 94 erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen ihre Meisterbriefe. Weiterlesen ⮕

Von einer Gletscher-Baustelle zur nächstenDie Zukunft des Ski-Weltcups in Sölden ist nur eines von vielen Problemen. In Tirols Gletscherskigebieten bröselt es überall. Weiterlesen ⮕