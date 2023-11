Bluatschink bot beste Unterhaltung im Schlosstheater

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Toni und Margit Knittel sorgten für einen besonders unterhaltsamen Abend im Weitraer Schlosstheater. Mit diesem Benefizabend unterstützten sie den Verein"Ferien ohne Handicap". Im Bild mit Obfrau Birgit Stoifl.

twas verwirrt waren doch einige Besucher im Schlosstheater Weitra, die sich Karten für „Der Schöne und das Biest“ besorgt hatten. Bis vorige Woche spielte die Bühne Weitra hier noch das Märchen „Die Schöne und das Biest“. Der Auftritt von „Bluatschink“ zugunsten „Ferien ohne Handicap“ war jedenfalls ein Höhepunkt unter den diesjährigen Veranstaltungen in Weitra. headtopics.com

Das Ehepaar Margit und Toni Knittel, das seit 25 Jahren verheiratet ist, zeigte in ihrem Programm „Der Schöne und das Biest“ mit einer großen Portion Humor und Lebenserfahrung auf, worauf es im Leben und vor allem in einer Beziehung ankommt. „Nach Corona sind Konzerte schlecht besucht, Kabaretts gehen besser, aber noch besser sei ein Comedyprogramm“, erklärte Toni Knittel in seinem Lechtaler Dialekt, der laut dem Tiroler „ähnlich wie Italienisch“ klingt.

Und genau das war dieser Abend auch. „Bluatschink“ zog das Publikum in den Bann, es wurde mitgesungen, geklatscht und auch zum „Seniorenturnen“ animiert. Zwischen Toni Knittels spitzfindigen und vor allem humorvollen Ausführungen über Beziehungen, Kindererziehung oder die pubertierenden Jugendlichen gab es die bekannten und ausdrucksstarken „Bluatschink“-Lieder, wie Hallo, ist da jemand, Funka fliaga, So wie du bist oder I hån di gera. headtopics.com

