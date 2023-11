Blitzschnelle Chips: Das neue Apple-Macbook in Schwarz

Apple hat bei einem virtuellen Event mit dem Titel"Scary Fast" die neuesten M3-Prozessoren, Macbook Pros und iMacs vorgestellt. Die Prozessoren und Funktionen versprechen, die bisherige Geschwindigkeitsgrenze zu durchbrechen. Darum geht's:

Apple präsentierte bei seinem"Scary Fast"-Event eine Innovation: die M3-Prozessoren. Der Hersteller hat die Prozessoren im 3-Nanometer-Verfahren hergestellt, was eine Verbesserung gegenüber dem bisherigen M2-Prozessor darstellt. Kleinere Transistoren bedeuten eine höhere Leistung, und Apple fügte hinzu, dass die neuen M3-Prozessoren mit 25, 37 und 92 Milliarden Transistoren Leistungssteigerungen bieten.

Die neuen Macbook Pros Die neuen M3-Prozessoren finden ihren Platz in den Macbook Pros. Diese Laptops sind in verschiedenen Konfigurationen erhältlich, die alle auf die M3-Prozessoren setzen. Das Modell des 16-Zoll-Macbook Max bietet 16 CPU-Kerne, 40 GPU-Kerne und 1 Terabyte Speicherplatz. Allerdings hat diese Leistung ihren Preis, und für dieses Spitzenmodell müssen Sie 4.849 Euro investieren. Dabei wird jedoch auch der M3 Max-Chip verwendet.

Der aktualisierte iMac Der 24-Zoll iMac erhält ebenfalls ein Upgrade und wird nun mit dem M3-Chip ausgestattet sein. Dies verspricht eine doppelte Geschwindigkeit im Vergleich zum Vorgänger. Die neuen M3- und M3-Pro-Modelle werden ab nächster Woche erhältlich sein, während das M3 Max gegen Ende November verfügbar sein wird.

Eine ungewöhnliche Zeit für ein Apple-Event Das"Scary Fast"-Event von Apple fand zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt statt - nicht am Morgen, wie üblich, sondern am Abend. Dieses Event stand im Zeichen von technischen Enthüllungen und weniger spektakulären Produktvorstellungen. Apple-Fans mussten entweder bis spät in die Nacht wach bleiben oder früh aufstehen, um die Ankündigungen live zu verfolgen.

