Blaulicht-Vorführungen mit Biss am Wiener Rathausplatz

Die Helfer Wiens präsentierten sich am 26. Oktober gemeinsam mit den Wiener Hilfs- und Einsatzorganisationen. Auch WEGA und Polizeidiensthunde zeigten, was sie können.Nicht nur am Wiener Heldenplatz gab es am Nationalfeiertag jede Menge Action. Beim bereits traditionellen Sicherheitsfest am Wiener Rathausplatz luden die Helfer Wiens zur größten Sicherheitsleistungsschau Österreichs und boten ein informatives und spannendes Programm für die ganze Familie.

Nach einem Konzert der Polizeimusik und einer Vorführung der Berufsfeuerwehr zum richtigen Verhalten im Brandfall wurde es tierisch: Zunächst zeigten Therapiehunde ihr Können, danach waren die Rettungshunde im Einsatz. Nach einer Vorführung der Polizei-Sondereinheit WEGA bewiesen die Polizeidiensthunde, dass sie nicht nur den richtigen Riecher haben, sondern bei Bedarf auch herzhaft zubeißen können. headtopics.com

"Der professionelle Einsatz der Wiener Hilfs- und Einsatzorganisationen ist für die Sicherheit in Wien von unschätzbarem Wert. Dafür möchte ich mich als Feuerwehr-Stadtrat bei den vielen Mitarbeiter*innen bedanken", so Stadtrat Peter Hanke (SPÖ)."Das Wiener Sicherheitsfest bietet den Besucher*innen Einblicke in die Arbeit dieser Organisationen und eine Plattform, sich mit Sicherheitsthemen vertraut zu machen.

