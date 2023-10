Bittere Pleite! LASK kassiert in letzter Sekunde 1:2

Das Linzer Fußball-Herz brach am Donnerstagabend in der dritten Runde der Europa League in der 94. Spielminute. Der LASK kassierte in der letzten Minute der Nachspielzeit gegen den belgischen Tabellenführer Union Saint-Gilloise den Treffer zum 1:2-Endstand. Moses Usor hatte die Österreicher in Führung gebracht (24.), ein Foul-Elfmeter zum späten Ausgleich geführt (84.). Zehn Minuten später standen die Gäste mit gänzlich leeren Händen da.

Der LASK muss damit weiter auf den ersten Sieg und Punkte in der Gruppenphase warten, liegt mit null Zählern auf Rang vier der starken Gruppe. Liverpool, das Toulouse parallel 5:1 schlug, führt mit der maximalen Punkteausbeute, gefolgt von den Franzosen mit vier, Saint-Gilloise mit drei Punkten. Die ersten beiden Teams überwintern in der Europa League, der Gruppendritte spielt in der Conference League weiter, der Vierte scheidet aus.

Felix Luckeneder grätschte Loic Lapoussin ungeschickt um. Cameron Puertas verwertete den Foul-Elfmeter. Die letzte Aktion im Spiel: ein Freistoß. Christian Burgess schoss die bis dato ebenfalls noch punktelosen Belgier zum Last-Minute-Sieg (94.). headtopics.com

Weiterlesen:

Heute_at »

'Als Kind Marco Schwarz um eine Sekunde hergrebrannt'Andreas Gruber ist im Austria-Sturm das Um und Auf. 'Heute' verrät er, was seine Ski-Vergangenheit mit der aktuellen Topform zu tun hat. Weiterlesen ⮕

Reise-Chaos beim LASK: Flieger vier Stunden verspätetAnreise-Ärger für den LASK vor dem Europacup-Hit in Belgien. Der Flieger der Oberösterreicher hatte vier Stunden Verspätung. Weiterlesen ⮕

„Großprojekte stoppen“:Eigene Mitarbeiter schlagen Alarm: Stadt Klagenfurt droht die PleiteRanghohe Abteilungsleiter warnen in Schreiben vor Zahlungsunfähigkeit der Landeshauptstadt Klagenfurt. Sie fordern auch einen Stopp des Projektes Hallenbad neu. Weiterlesen ⮕

Panische Hilferufe: Familie in NÖ aus brennendem Haus befreitDramatische Szenen Mittwochnacht in Himberg. Eine achtköpfige Familie konnte in letzter Sekunde von einem Nachbarn gerettet werden. Weiterlesen ⮕

Altlichtenwarth schießt Kreuttal vom TreppchenDie Schachinger-Elf bleibt dicht an den Gaweinstaler Fersen, während der SCK mit der dritten Pleite auf Rang vier abrutscht. Weiterlesen ⮕

Neunte Pleite in Folge! spusu Capitals gehen böse unterDie spusu Vienna Capitals stecken weiter tief in der Krise. Der Trainer-Wechsel hat nichts geholfen, gegen den KAC setzte es ein 2:5. Weiterlesen ⮕